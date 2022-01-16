Два ребенка погибли при взрыве в Кабуле

Несколько человек были ранены в результате взрыва в Кабуле в Афганистане. По разным данным, один или два ребенка погибли при взрыве.

Взрыв случился около полудня по местному времени. По данным местной полиции, жертвой взрыва стал один несовершеннолетний, четыре мирных жителя получили травмы. Очевидец рассказал, что погибли двое детей, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 января взрыв прогремел неподалеку от школы. Девять человек погибли, четверо оказались в больнице с травмами.

Кабул, Наталья Рязанова

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