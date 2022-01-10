В Афганистане прогремел взрыв возле школы, есть погибшие

В Афганистане произошел взрыв неподалеку от школы. По последним данным, погибли девять человек.
ЧП произошло в уезде Лалпура афганской провинции Нангархар. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник, рядом со зданием школы взорвался минометный снаряд.
«При взрыве погибли девять человек, еще четверо получили ранения», – сообщил собеседник агентства.
Пострадавшие госпитализированы.
Кабул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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