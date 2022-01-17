Япония выразила протест КНДР из-за ракетных запусков

КНДР запустила еще две ракеты 17 января, заявили японские военные. По их данным, в восточном направлении вылетели баллистические ракеты, передает NHK.

Снаряды пролетели порядка 300 км и упали в Японское море. Токио заявило, что подобные испытания несут угрозу безопасности страны.

«Мы выразили протест по дипломатическим каналам. Подобные пуски идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а также несут в себе угрозу безопасности нашей страны и региона», – заявил японский министр обороны Нобуо Киси.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио поручил ответственным ведомствам обеспечить безопасность воздушных и морских судов и подготовиться к возможным последствиям ракетных запусков из КНДР.

Напомним, это четвертые испытания ракет, проведенные КНДР с начала года. Запусками обеспокоены и власти Южной Кореи.

Токио, Наталья Рязанова

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