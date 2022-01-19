Два англичанина 40 лет держали в рабстве мужчину

Британский фермер и его отец с 1980-х годов использовали труд работника, вынужденного круглый год жить в сарае без отопления. Оба стали фигурантами уголовного дела, которое передано в суд, пишет Associated Press.

В 2018 году Управление по борьбе с бандитизмом и трудовым насилием освободило из фактического рабства мужчину, 40 лет работавшего на ферме. Ему платили за работу по 14 долларов в день. Но под жилье выделили деревянный сарай без окон, электричества и отопления. После освобождения британские власти выделили мужчине подходящее жилье.

Следствие было тщательным и таким долгим, что 81-летний отец фермера не дожил до суда. Сам 56-летний Питер Суэйлс признал вину в незаконной эксплуатации человека. первое судебное заседание по делу состоялось 18 января 2021 года.

Как сообщал «Новый День», польские фермеры 23 года держали в рабстве выходца из СССР Николая Ерофеева. Он остался в стране после выхода советских войск в 1989 году и нанялся работником на птицеферму. Хозяева совсем не платили ему, избивали и плохо кормили.

Карлайл, Наталья Рязанова

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