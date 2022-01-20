В Индии родился ребенок с восемью конечностями

Женщина на востоке Индии родила младенца с двойным набором конечностей. У ребенка четыре руки и четыре ноги, пишет Daily Star.

17 января жительница Индии стала мамой необычного младенца, который уже успел стать знаменитостью. Местные жители верят, что новорожденный стал воплощением бога Шивы. Мама и малыш пока остаются в больнице, где их ежедневно навещают желающие увидеть многорукого младенца.

Медики предположили, что двойной набор конечностей стал результатом патологии беременности. Случай тщательно исследуют, чтобы понять, что пошло не так.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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