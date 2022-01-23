В США из-за пожара эвакуируют население

В американском штате Калифорния бушует природный пожар. Экстренные службы эвакуирую население. Главная трасса перекрыта. Об этом сообщает Reuters.
Возгорание произошло в каньоне, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось в сторону моря. Огонь подошел вплотную к поселку Биг-Сур. Местных жителей призвали эвакуироваться.
На своем пути пожар пересек главную дорогу штата California 1. Шоссе пришлось перекрыть.
По последним данным, пожар распространился на площади не менее шести квадратных километров.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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