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Воскресенье, 23 января 2022, 10:16 мск

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В США из-за пожара эвакуируют население

В американском штате Калифорния бушует природный пожар. Экстренные службы эвакуирую население. Главная трасса перекрыта. Об этом сообщает Reuters.

Возгорание произошло в каньоне, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось в сторону моря. Огонь подошел вплотную к поселку Биг-Сур. Местных жителей призвали эвакуироваться.

На своем пути пожар пересек главную дорогу штата California 1. Шоссе пришлось перекрыть.

По последним данным, пожар распространился на площади не менее шести квадратных километров.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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