Два миллиона пекинцев проверили на Covid-19 перед Олимпиадой

Власти китайского Пекина организовали массовое тестирование на коронавирус в преддверии Олимпийских игр. Больше всего пунктов тестирования установили в городском районе Фэнтай, где с 15 января выявили большую часть из 43 горожан, заболевших Covid-19, сообщает агентство «Синьхуа».

В районе Фэнтай проживает около двух миллионов человек. 23 января медики начали по квартирный обход горожан, чтобы напомнить сдать тест. ПЦР-тестирование обязательно для всех, кто купил в аптеке лекарства от простуды или кашля за последние 14 дней.

Власти КНР объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу в связи с Играми. В страну уже прибыли более трех тысяч иностранцев для участия в Олимпиаде. Напомним, открытие Игр состоится 4 февраля, а церемония закрытия – 20 февраля.

Пекин, Наталья Рязанова

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