В трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электричества

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой в энергоснабжении. Причина отключения электричества пока неизвестна. Авария коснулась всего энергокольца в Центральной Азии.

Масштабные отключения энергоснабжения наблюдаются в южных областях Казахстана, в Узбекистане, а также по всей территории Киргизии. По последним сведениям, Бишкек остался без электричества, в городе отключено отопление, в некоторых районах нет воды, а аэропорт перешел на автономное энергообеспечение. В Ташкенте пришлось остановить метро. Из-за сбоя аэропорты Узбекистана также прекратили работу.

В Министерстве энергетики Киргизии заявили, что сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. «Подачу электроэнергии восстановят в течение 30 минут», – сказал «Интерфаксу» представитель министерства. При этом причину сбоя там не назвали.

В Минэнерго Узбекистана сообщили, что узбекская электросеть, которая подключена к единой электрической сети региона, была повреждена в результате аварии, в итоге произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана.

В Алма-Ате рассказали, что отключение энергоснабжения произошло по линии «Казахстанской компании по управлению электросетями» (KEGOC), упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки.

«Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», – рассказали в компании. Примерные сроки устранения неполадок не называются.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

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