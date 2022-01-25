СМИ нашли еще два случая нарушения Джонсоном антиковидных правил

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили еще в двух случаях нарушениях антиковидных ограничений. Оба случая пришлись на день его рождения 19 июня 2020 года, передает ITV.

По данным телеканала, днем невеста главы кабмина Кэрри Симондс собрала около 30 гостей в рабочем кабинете Джонсона на Даунинг-стрит для сюрприза-поздравления. Встреча продолжалась 20-30 минут. А вечером того же дня гости собрались в личных апартаментах именинника.

Летом 2020 года в Лондоне были запрещены вечеринки в помещениях, если на них присутствовали более шести человек. При этом гости должны были соблюдать социальную дистанцию.

Представитель Джонсона подтвердил, что несколько работников канцелярии днем поздравляли премьера, но сам политик провел с ними не более 10 минут. Вечеринку в квартире премьера его представитель опроверг, заявив, что лишь несколько друзей собрались вечером у него в саду.

Как сообщал «Новый День», кресло премьер-министра вот-вот закачается под Борисом Джонсоном из-за нарушений карантинных мер, уже получивших негласное название «патигейт». Однопартийцы Джонсона подали 35 жалоб о недоверии премьеру, и нужно еще 20 для организации голосования о доверии главе правительства. Если Джонсон проиграет по голосам, то не сможет сохранить пост.

Лондон, Наталья Рязанова

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