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Среда, 26 января 2022, 10:00 мск

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Жертвами циклона на Мадагаскаре стали 46 человек

Тропический циклон «Ана» оставил без жилья 65 тыс. человек на юго-востоке Африки. В результате непогоды 46 человек погибли, 49 получили различные травмы.

Власти Мадагаскара, Мозамбика и Малави сообщили о 500 пострадавших от циклона. В их числе и те, чье жилье пострадало или было полностью разрушено, кто остался без электричества из-за сломанных столбов и порванных линий электропередач, пишет Le Solei.

Сильные ливни в течение нескольких дней привели к наводнениям, поэтому энергетики вынужденно отключили подачу электричества. Подтоплены дома и дороги.

Напомним, в США жертвами урагана «Ида» стали 82 человека. Часть из них скончались от переохлаждения после отключения электричества.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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