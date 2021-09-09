Ураган «Ида» стал причиной гибели 82 человек в США

В США число жертв урагана «Ида» достигло 82 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные данные властей.

В штате Луизиана сообщили о 26 смертях, связанных с ураганом. Несколько человек скончались от переохлаждения, вызванного отключением электричества и, как следствие, отсутствием отопления. Кроме того, скончались семь жителей дома престарелых. Детали их гибели не уточняются.

От стихии пострадали Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда направился президент США Джо Байден, чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом. Глава государства считает, что экстремальные погодные условия – это последствия изменения климата.

Ранее ураган Ида оставил без электричества миллион человек. Шторм оказался настолько мощным, что повернул течение крупнейшей реки Миссисипи вспять. С юга циклон двинулся на северо-восток и обрушился на Коннектикут, Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию и Вирджинию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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