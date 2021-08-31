Ураган Ида повернул воды крупнейшей реки США вспять

Ураган Ида, обрушившийся на штат Луизиана, оказался настолько мощным, что повернул течение Миссисипи вспять, – сообщает CNN.

Скорость ветра достигала до 240 километров в час, что оказалось достаточно, чтобы в Новом Орлеане произошло редкое явление – мощное течение крупнейшей реки в США – Миссисипи, пошло в обратном направлении.

Шторм четвертой категории обрушился на Луизиану в полную силу в минувшее воскресенье. По оценкам метеорологов, в некоторых местах пролилось до шестидесяти сантиметров воды, а уровень реки поднялся на два метра.

Временный поворот течения Миссисипи вызвали сила ветра и огромная масса воды, устремившаяся в реку из Мексиканского залива

При нормальных обстоятельствах скорость оттока воды из Миссисипи в Мексиканский залив составляет около 8 500 кубических метров воды в секунду. Около полудня воскресенья скорость течения реки вверх составила 1100 кубических метров.

Редкое явление длилось всего несколько часов, а затем течение пришло в норму. «Подобное изменение направления течения Миссисипи наблюдалось в августе 2005 года, когда на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина», – сказал CNN гидролог Скотт Перриен.

Изменение направления речного течения являются результатом ураганов или землетрясений и, в основном, наблюдаются в реках, впадающих в моря или океаны.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 31.08.21

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