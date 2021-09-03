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Пятница, 3 сентября 2021, 10:08 мск

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Число жертв урагана Ида выросло до 45 человек

В США растет число погибших во время стихийных бедствий, вызванных ураганом Ида. По последним данным, жертвами непогоды стали 45 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Больше всего от наводнений пострадал штат Нью-Джерси. Местные власти сообщили о 23 погибших. Кроме того, 15 человек скончались в Нью-Йорке, не менее пяти – в Пенсильвании. Также есть жертвы стихии в Мэриленде и Коннектикуте.

Ранее ураган Ида обрушился на штат Луизиана на юге США, оставив без электричества миллион человек. Шторм оказался настолько мощным, что повернул течение крупнейшей реки Миссисипи вспять.

Затем ураган прошел в столичный регион. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц и домов, вышедших из берегов рек. Власти проводят эвакуацию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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