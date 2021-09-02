Жертвами урагана Ида в США стали восемь человек

Не менее восьми человек погибли из-за урагана Ида в США. Шторм продолжает наступление в северном направлении по региону Новая Англия. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным американской полиции, восемь человек погибли из-за наводнений, вызванных ураганом, в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Пять человек умерли в зоне затопления в районе Куинс. Там же одну пострадавшую доставили в больницу, где она позже скончалась от полученных травм. Еще одно тело обнаружили в Бруклине. В штате Нью-Джерси один человек погиб во время наводнения в городе Пассеик.

В Нью-Йорке остановили работу метро. Кроме того, из-за плохих погодных условий отменили сотни рейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и Ньюарк Либерти, а также в Ла-Гуардия.

Ранее ураган Ида обрушился на штат Луизиана на юге США, оставив без электричества миллион человек. Шторм оказался настолько мощным, что повернул течение крупнейшей реки Миссисипи вспять.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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