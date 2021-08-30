Ураган «Ида» оставил без электричества миллион человек в США

На юг США обрушился ураган «Ида». Стихия уже стала причиной массовых отключений электроэнергии и гибели одного человека в Луизиане. Власти штата опасаются, что «Ида» может оказаться одним из сильнейших ураганов в истории региона.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что стихия обрушилась на берег у города Порт-Фуршон. Урагану присвоена четвертая категория из пяти возможных, скорость ветра в его эпицентре превышает 240 км/ч.

Местные власти предпринимают беспрецедентные меры по подготовке к шторму. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей по 70 человек в каждой и свыше 100 бригад скорой помощи Заготовлены запасы еды и питьевой воды, электрогенераторы, которые уже пригодились жителям Луизианы. По последним данным, без электричества остались более 980 тысяч человек. В частности, нарушено электроснабжение крупнейшего города штата Нового Орлеана.

Кроме того, стало известно о первой жертве непогоды. В приходе Асеншен получил травму мужчина, которого придавило деревом, свалившимся от ураганного ветра. Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший скончался.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс предупредил, что «Ида» может оказаться одним из сильнейших ураганов в истории региона с 1850-х годов. Он призвал жителей как можно скорее завершить подготовку к удару стихии.

Президент США Джо Байден также признал, что буря будет разрушительной и может привести к человеческим жертвам. «Поэтому, пожалуйста, все вы ребята – в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, еще дальше на восток – примите меры предосторожности», – заявил американский лидер.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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