Американцев предупредили о дожде из игуан из-за аномально низких температур

Жителей Южной Флориды предупредили об опасности падения игуан с деревьев. Это связано с понижением температуры воздуха. Об этом сообщает Newsweek.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время температура опустится до 4-10 градусов по Цельсию, что довольно холодно для Флориды. Игуаны – хладнокровные животные, зимой они мало двигаются и предпочитают отсиживаться высоко на ветвях деревьев.

Когда наступают заморозки, игуаны окончательно теряют подвижность и могут свалиться с дерева. Местным жителям рекомендовали не приближаться к упавшим ящерицам, как только станет теплее, животные смогут двигаться.

При этом американцев попросили быть осторожнее при передвижении под деревьями. Падение игуаны на человека может привести к травмам. Эти ящерицы вырастают до 1,5 метра в длину, а их масса достигает 8 кг.

Таллахасси, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»