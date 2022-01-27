До 70 возросло число жертв циклона «Ана» в Африке

Число погибших в результате тропического циклона «Ана» выросло до 70 человек. Общее число пострадавших превысило 600 тыс. человек.

Власти Мадагаскара сообщили о 41 погибшем, в Мозамбике погибли 18 человек, в Малави – 11. Ранее страны сообщали о 46 жертвах циклона. Многие погибли в результате наводнений, оползней, вызванных продолжительными ливнями. Некоторые умерли при разрушении зданий, падении деревьев, вызванных непогодой, передает Agence France-Presse (AFP).

Порядка 110 тыс. жителей Мадагаскара покинули подтопленные дома. Из-за массовых отключений электричества многие остались без горячей пищи, они обращаются в места размещения эвакуированных, устроенные в школах.

В Мозамбике пострадали 500 тыс. человек, около 10 тыс. домов разрушены. Власти Малави объявили режим стихийного бедствия, в том числе потому, что большая часть страны осталась без электричества.

Москва, Наталья Рязанова

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