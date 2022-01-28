Почти треть жителей Земли считают политику России фактором стабильности в мире

Почти треть (29%) опрошенных жителей Земли считают, что внешняя политика России позитивно влияет на стабильность в мире. Негативно поведение РФ на мировой арене оценили (46%) респондентов. Их число снижается с каждым годом, следует из данных опроса Gallup International и исследовательского холдинга «Ромир».

«Индекс поддержки внешней политики России в мире (позитивная оценка минус негативная) составляет -17. Россия ни разу за последние годы не была абсолютным антилидером. Ее уровень чисто негативных оценок внешней политики снижается в динамике», – говорится в отчете «Ромира».

Фактором стабильности в мире видят политику РФ в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%). В России с такой оценкой согласились 44%. Чаще всего политику РФ называли дестабилизирующей на Украине (74%), в Австрии (70%), Германии, Косово и Польше (по 69%). В США сторонников такой оценки – 57%, на Ближнем Востоке – 56%.

Земляне стали лучше относиться к действиям Белого дома после ухода оттуда экс-президента США Дональда Трампа. Положительно политику Штатов оценили 39%, отрицательно – 41%. Негативная оценка намного увеличилась в Афганистане, до 72%. Жители США выдали максимум положительных отзывов за последние годы – 35%.

Индекс поддержки внешней политики Китая в мире составил -18. Больше всего поведением КНР недовольны в Республике Корея (88%), Вьетнаме (82%), Австралии (80%).

Только глобальная оценка политики Евросоюза остается положительной, индекс ее поддержки равен +18. Критически настроены к политике ЕС на Ближнем Востоке (48%) и в России (45%), но больше всего отрицательных оценок у жителей Палестины (57%), Сербии (51%).

Исследование проводилось в рамках международного опроса «Конец года», состоявшегося в 2021 году в 45 странах мира.

Москва, Наталья Рязанова

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