КНДР подтвердила испытания ракеты средней дальности

Военные КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты средней дальности, проведенный 30 января. США и Южная Корея назвали испытания вызовом их стараниям снять напряженность на корейском полуострове.

30 января Северная Корея запустила ракету типа «Хвасон-12» из северо-западного региона страны в направлении моря. Пусковую установку повернули резко вверх для достижения большей высоты ракетой. Испытания прошли успешно, система управления «Хвасон-12» показала точность и эффективность, пишет газета северокорейской правящей Трудовой партии «Нодон синмун».

По некоторым оценкам, дальности «Хвасон-12» в пять тысяч км достаточно, чтобы достичь американской территории Гуам.

Вечером того же дня прошли трехсторонние телефонные переговоры между представителями США, Южной Кореи и Японии в связи с испытаниями КНДР ракеты средней дальности. Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Но Гю Док и спецпредставителем США по КНДР Сон Ким осудили действия Северной Кореи.

Политики посчитали их вызовом усилиям по дипломатическому урегулированию напряженности на корейском полуострове. Испытания баллистических ракет также идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН, передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Напомним, ракетные испытания 30 января были седьмыми в серии запусков с начала года. Япония заявила протест Северной Корее после испытаний 17 января с двумя баллистическими ракетами, которые упали в Японское море.

Москва, Наталья Рязанова

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