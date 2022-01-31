Бросившая дочь к медведю женщина сослалась на депрессию

Жительница Ташкента бросила маленькую дочь в вольер с медведем из-за депрессии, сообщили в министерстве по поддержке махалли и семьи Узбекистана. Она была расстроена, что муж уехал в Россию.

Напомним, 28 января женщина пришла в зоопарк с трехлетней дочерью и бросила ее в вольер с бурым медведем. Зверь не тронул ребенка, но девочка пострадала от падения с пятиметровой высоты. Ребенок остается под наблюдением медиков, у нее нашли открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После оказания помощи врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

«Гражданка З.Т. проживает с двумя детьми в квартире отца в Ташкенте. Выяснилось, что женщина находилась в депрессии, потому что муж уехал в Россию и не живет с ней», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

Семья несколько раз получала социальную помощь, потому что женщина не работает. Но теперь детям грозит и вовсе лишиться матери – за покушение на убийство дочери женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ташкент, Наталья Рязанова

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