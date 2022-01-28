Женщина в зоопарке бросила ребенка в вольер с медведем

Пресс-служба ташкентского зоопарка в пятницу, 28 января сообщила в Instagram, что молодая женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем.

Как сообщают Известия, представители зоопарка написали в соцсети: «Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю».

«Помешать женщине совершить задуманное попытались посетители и сотрудники зоопарка, однако ребенок все равно упал к хищнику с высоты почти 5 м. Животное медленно спустилось в ров, подошло к девочке, понюхало ее и отошло», – рассказали в администрации зоопарка.

Как отмечают представители зоопарка, специалисты «быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он тут же вошел. Ребенка после извлечения из вольера осмотрел медик. Отмечается, что девочка пострадала только от падения, серьезных травм у нее обнаружено не было».

Сообщается, что в настоящее время правоохранительные органы столицы Узбекистана расследуют причины произошедшего. Ребенок находится под наблюдением врачей. В администрации зоопарка заверили, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

Ташкент, Иван Бабурин

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