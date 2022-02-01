Сергей Лавров обсудил с американским коллегой тему неделимости безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося во вторник, 1 февраля, телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил коллеге, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности, – сообщают СМИ.

Сергей Лавров заявил, что Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности и проигнорировать документы, не допускающие укрепление собственной безопасности за счет безопасности других стран.

«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу», – сказал глава российского МИДа.

По словам Лаврова, «Тони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора». Он отметил, что в отдельном послании всем министрам иностранных дел ОБСЕ подробно изложил позицию Москвы на этот счет.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил о негативной реакции США и НАТО на ключевой вопрос – о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.

Москва, Иван Бабурин

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