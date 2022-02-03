На турецко-греческой границе 12 мигрантов замерзли насмерть

Около границы между Турцией и Грецией наши тела 12 человек, погибших от холода. Они пытались попасть в Европейский союз, но стали жертвами снежной бури, накрывшей оба государства.

Инцидент случился в пограничном городе Ипсале, куда часто съезжаются мигранты, желающие попасть Евросоюз. Официальные лица Турции и Греции винят друг друга в случившемся, ситуация грозит перерасти в дипломатический скандал.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что мигранты пришли с греческой стороны, откуда их прогнали, отобрав одежду и обувь. Политик написал об этом в Твиттере. Он назвал пограничников Греции головорезами и обвинил страны ЕС, что они лишены «гуманных чувств».

Глава министерства по вопросам иммиграции Греции Нотис Митарачи назвал ложными заявления, что греческие пограничники вытеснили погибших за разделительную черты. По его словам, мигранты так и не добрались до греческой территории, поэтому погибли на турецкой территории из-за халатности Анкары.

По данным телеканала CNN, 12 погибших входили в большую группу из 22 человек. Силовики Греции и Турции ищут еще десятерых мигрантов из этой группы.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»