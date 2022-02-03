Напряжение между НАТО и Россией будет нарастать. Причина – во внутренних проблемах США

Новая холодная война станет еще ожесточеннее и продлится еще долго, так как она необходима странам НАТО, в первую очередь – США, для решения собственных проблем. Как заявил «Новому Дню» политтехнолог Андрей Перла, эти проблемы существуют сразу на нескольких уровнях – и самого североатлантического альянса, и входящих в него государств. Приводим мнение эксперта полностью.

«Первый: непонятно кому и зачем вообще нужна НАТО, если она не сдерживает агрессию Российской империи, независимо от того, как она называется – империя, СССР или Российская Федерация. Важно, что НАТО была создана для военного противостояния с Россией, и если нет этого противостояния – то нет и смысла существования блока. В 90-х эта организация деградировала, так как его не стало. НАТО искало новый смысл – то борьбу с мировым терроризмом, то борьбу за демократию в тех странах, которые, по ее мнению, недостаточно демократичны.

Второй уровень проблемы: в самих странах НАТО обнаружилось достаточно много «людей, понимающих Путина» – «путинферштейнеров», как говорят в Германии. Это люди, которые считают, что в сегодняшней России достаточно много хорошего, и с ней надо дружить. Они видят, что в России на государственном уровне защищают традиционные ценности, в Конституции прописаны понятия веры в бога и брака как союза мужчины и женщины. В России правит человек, который вызывает уважение у существенной части населения стран НАТО. И это не в России, а в Великобритании люди зимой умирают от холода в своих домах, потому что не могут оплатить отопление. Это не в России, а на западе при приеме на работу отдают предпочтение представителям различных квир-сообществ. И поскольку это так, постольку западным властям надо постоянно бороться с Россией. И в информационном поле, в том числе так грубо, как поступили в Германии, запретив вещание RT, и в военном. Нужно постоянное нагнетание, предвоенная риторика, провокации.

Прежде всего это выгодно США. Последние выборы Трампа раскололи американское общество. Выяснилось, что республиканцы – в рамках внутренней политики – сторонники Путина. Правящие круги США, демократическая партия ощущают угрозу от трампистов-консерваторов. И все, что происходит во внутренней политике США, транслируется на другие страны НАТО, многие их которых не являются по-настоящему суверенными. Вместе все это ведет к ухудшению геополитической ситуации, ужесточению новой холодной войны на многие годы. Это нагнетание обстановки не кончится ни завтра, ни через месяц, ни через год, ни через три. Я думаю, это обострение – как минимум на десятилетие. Давление будет расти, будут новые провокации, время от времени будут вспыхивать локальные вооруженные конфликты, но не больше».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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