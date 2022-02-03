Посуда стоимостью в полмиллиона долларов попала на сайт распродаж

Коллекционная посуда, изготовленная к 70-летию правления королевы Великобритании, оказалась на сайте распродаж ненужных вещей из-за опечатки. Вместо торжественной фразы «Platinum Jubilee», означающей «платиновый юбилей», на чашки, кружки и тарелки нанесли фразу «Platinum Jubbly», имеющую вульгарный перевод.

Заказчик обещал заплатить за 10 800 предметов коллекционной посуды 323 892 фунтов стерлингов, т. е. 439 322 долларов. Но, заметив сделанную китайским производителем опечатку, отказался от всей партии и своих обязательств. Производители заявили, что с опечаткой из посуда стала еще более уникальной и подходящей для коллекционирования.

Сайт постоянных распродаж Wholesale Clearance выкупил всю партию и предложил своим клиентам со скидкой в 90%. Магазин предлагает новый лот коллекционерам, которые смогут поразить друзей веселым набором. Сайт гарантирует, что шутка с сервировкой вызовет у дружной компании «конский ржач», пишет BBC.

Лондон, Наталья Рязанова

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