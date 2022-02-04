В США один человек погиб, 300 тыс. остались без электричества из-за шторма

Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате торнадо, вызванного сильным штормом, в американском штате Алабама. Около 300 тыс. человек остались без электричества в ряде штатов в центральной, восточной и южной частях США.

Непогода накрыла несколько штатов, в одних вызвав сильные ветры и торнадо, в других – ледяной дождь и обильные снегопады. Торнадо в Алабаме разрушил и повредил десятки домов, повалили деревья и столбы. Спасатели нашли под обломками одного из домов тело женщины. Три человека получили тяжелые травмы, еще пятеро были легко ранены, всем оказана медицинская помощь, передает Fox News.

Более 285 тыс. жителей штатов Теннеси, Огайо, Кентукки, Техасе и Арканзасе остались без электричества из-за аварий на сетях и экстренных отключений. В одном только Теннесси более 150 тыс. человек остались бе света и отопления. В такой же ситуации оказались более 60 тыс. жителей Огайо, более 37 тыс. – в Техасе, 19 тыс. – в Кентукки, 17 тыс. – в Арканзасе.

Власти попросили американцев в этих регионах по возможности оставаться дома или быть очень осторожными на дорогах, которые покрыты слоем снега или коркой льда. В некоторых городах полностью прервано авиационное сообщение: всего из-за шторма отменили около шести тысяч рейсов.

Монтгомери, Наталья Рязанова

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