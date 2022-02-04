Жители США возводят баррикады для защиты от бомжей

В одном из районов Лос-Анджелеса появились каменные баррикады, предназначенные для того, чтобы на этой территории не могли поселиться бездомные. Об этом сообщает ABC7.

По данным телеканала, преграды из камней разместили в Корейском квартале. Отмечается, что местные власти не имеют к этому отношения. По всей видимости, камни привезли жители, чтобы помешать бездомным оборудовать тут свои палатки.

Проблема бездомных стоит в Лос-Анджелесе очень остро. В городе проживает более 40 тысяч лиц без определенного места жительства. Это не первая попытка горожан хоть как-то решить эту проблему.

В настоящее время коммунальные службы изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить личности активистов, установивших каменные баррикады.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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