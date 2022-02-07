В Греции на горнолыжном курорте погибли трое альпинистов

На популярном горнолыжном курорте Калаврита в Греции погибли три человека. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, трое альпинистов отправились на вершину горы Гельмос высотой 2355 метров. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Началась поисково-спасательная операция.

Пропавших без вести с помощью вертолетов разыскивали 22 спасателя. В результате на снегу были замечены вещи, которые принадлежали альпинистам. В ходе дальнейших поисков были обнаружены тела туристов.

Трупы доставили в больницу, где проведут опознание и вскрытие для установления причин смерти. Предполагается, что на мужчин обрушилась снежная лавина.

Афины, Зоя Осколкова

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