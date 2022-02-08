В Австралии политики признали случаи насилия в стенах парламента

Парламент Австралии признал вину своих сотрудников в сексуальном насилии и попросил прощения. Впредь специальные надзорные органы будут следить за поведением депутатов, которое определят специальные кодексы.

Соответствующие заявления сделали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, председатель Сената Слейд Брокман и спикер Палаты представителей Эндрю Уоллес.

Напомним, старт лавине жалоб дала Бриттани Хиггинс. Она в конце 2020 года обвинила сотрудника парламента в изнасиловании. В феврале 2021-го на свет вышла история с изнасилование старшеклассницы в здании парламента в 1989 году, во время учебных дебатов. Позже в полицию поступило еще несколько заявлений о насилии, совершенном депутатами и сотрудниками парламента.

«Я приношу мисс Хиггинс свои извинения за ужасные вещи, которые здесь произошли. Я также сожалею о случившемся со всеми, у кого не хватило смелости заговорить», – цитирует премьер-министра ТАСС.

Чтобы не допустить больше подобных инцидентов в здании парламента запретят распивать алкоголь, создадут надзорные органы и кодексы поведения для депутатов и их помощников. Политики обещали соблюдать принципы гендерного равенства при формировании коллектива.

Москва, Наталья Рязанова

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