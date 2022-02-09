В центре Абу-Даби прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в высотном здании в центре Абу-Даби. Об этом сообщает Express.

Очевидцы опубликовали в соцсетях несколько видео с места событий. Автор одного из них утверждает, что взрыв был похож на попадание ракеты в здание. В результате возник пожар.

В свою очередь в управлении гражданской обороны Абу-Даби заявили, что причиной одного из взрывов стал газовый баллон в здании на улице Хамдан.

Пожарным удалось быстро локализовать пламя. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Абу-Даби, Зоя Осколкова

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