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Среда, 9 февраля 2022, 09:10 мск

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В Колумбии 14 человек стали жертвами оползня

Фото: twitter.com/periodistassin2/

Сильные ливни привели к сходу оползней на западе Колумбии. Один из них случился в городе Перейра, где погибли 14 человек, пишет Prensa latina.

Еще 35 человек получили различные травмы. Множество домов разрушено или пострадало от схода оползня. Пожарные, спасатели и волонтеры продолжают осматривать территорию в поисках выживших или тел погибших. Операцию осложняет продолжающийся дождь.

Власти эвакуировали 52 семьи из пострадавшего района. Их разместили в гостиницах и обеспечили продуктами и вещами первой необходимости. Власти обсуждают размер выплаты пострадавшим.

По данным метеослужбы, 9-10 февраля ливни продолжатся и даже усилятся. Власти Колумбии призвали жителей быть внимательными. Жителей Перейры призвали на время покинуть город, потому что угроза оползней остается.

Богота, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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