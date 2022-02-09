В Турции родился козленок-циклоп

На турецкой ферме родился козленок-мутант, у которого одна глазница вмещает оба глаза. Об этом сообщает Daily Star.

40-летний фермер Ахмет Картал рассказал, что уже 25 лет выращивает животных, но не видел подобных аномалий. У новорожденного козленка оба глаза находятся в одной глазнице, которая расположена посреди лба, как у циклопа.

Фермер был шокирован видом животного и попросил местные власти, чтобы они забрали козленка и сохранили ему жизнь.

Ветеринары, осмотревшие детеныша, диагностировали у него цебоцефалию – аномалию формирования черепа, при которой недоразвитие носа сочетается с уменьшением расстояния между глазами. Кроме странных глаз у козленка аномально развито ухо и слишком широкая нижняя челюсть.

Анкара, Зоя Осколкова

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