Из-за магнитной бури SpaceX потеряла 40 спутников

SpaceX из-за магнитной бури потеряла 40 из 49 спутников проекта Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

Микроспутники были запущены в космос 3 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Всего на низкую околоземную орбиту вывели 49 аппаратов, 40 из которых потерялись из-за сильной магнитной бури.

По данным аналитиков, повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и они повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли.

В SpaceX заверили, что спутники Starlink не могли столкнуться с другими аппаратами, так как при входе в атмосферу они разрушаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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