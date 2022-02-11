Трамп вывозил из Белого дома сверхсекретные документы

В поместье Мар-о-Лаго, где во время своего президентства жил Дональд Трамп, обнаружили документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Об этом сообщает Washington Post.

Специалисты Национального управления архивов и документации (NARA) нашли в доме несколько ящиков с важными бумагами, которые глава государства вынес из Белого дома. Среди документов есть переписка с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Когда Трамп был президентом, он неоднократно забирал с собой папки с файлами. Глава государства говорил, что хочет более тщательно ознакомиться с содержимым в спокойной обстановке.

В NARA не сообщают, сколько именно секретных документов удалось найти. Одно известно точно, что к этим бумагам был разрешен доступ чиновникам из очень узкого круга лиц.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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