В США велосипедист ранил 11 человек ножом

В американском штате Нью-Мексико неизвестный ранил ножом 11 человек. Об этом сообщила полиция города Альбукерке.
Нападения произошли в разных районах. Мужчина разъезжал по городу на велосипеде и нападал на прохожих. Известно о семи случаях, в которых были ранены не менее 11 человек. Пострадавшие были доставлены в четыре больницы.
«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Единственный подозреваемый находится под стражей», – говорится в сообщении полиции в твиттере.
Правоохранители проводят расследование, выясняют мотивы преступника, а также проверяют информацию о возможном сообщнике.
Альбукерке, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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