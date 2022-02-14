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Понедельник, 14 февраля 2022, 11:02 мск

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В США велосипедист ранил 11 человек ножом

В американском штате Нью-Мексико неизвестный ранил ножом 11 человек. Об этом сообщила полиция города Альбукерке.

Нападения произошли в разных районах. Мужчина разъезжал по городу на велосипеде и нападал на прохожих. Известно о семи случаях, в которых были ранены не менее 11 человек. Пострадавшие были доставлены в четыре больницы.

«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Единственный подозреваемый находится под стражей», – говорится в сообщении полиции в твиттере.

Правоохранители проводят расследование, выясняют мотивы преступника, а также проверяют информацию о возможном сообщнике.

Альбукерке, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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