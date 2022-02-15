В Малайзии голодный слон разгромил военный склад

В Малайзии слон в поисках еды напал на военный лагерь и разгромил склад с продуктами. Об этом сообщает World of Buzz.

Инцидент произошел в штате Перак. Слон вторгся в помещение, где хранились запасы продуктов для солдат, сломав окно и дверь. Помимо того, что животное повредило здание, ущерб был нанесен дорогостоящему оборудованию и линии электропередачи.

Военные пытались прогнать слона, бросая в него предметы, но это не помогло. По всей видимости, слон был голоден и разозлен. Впрочем, среди людей пострадавших в результате происшествия не было. Руководство лагеря подсчитывает нанесенный вторжением ущерб.

По мнению зоозащитников, в произошедшем нет вины животного. Подобное происходит очень часто в последнее время. По всей видимости, слоны лишились кормовой базы из-за массовых вырубок деревьев в джунглях.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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