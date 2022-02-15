У берегов Канады произошло кораблекрушение

У берегов Канады затонуло испанское рыболовное судно. По предварительным данным, несколько человек погибли. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщает испанская газета Faro de Vigo, рыболовное судно Villa de Pitanxo в момент аварии находилось в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. Известно, что на его борту были 22 человека, среди них 12 граждан Испании, а также перуанцы и два датчанина.

Прибывшие к месту спасатели обнаружили две шлюпки, в одной из них были находились моряка, вторая была пуста.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Кроме того, выясняются причины, которые привели к кораблекрушению.

Оттава, Зоя Осколкова

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