Конгрессвумер заявила о риске уничтожения американской демократии

Республиканцы оказывают такое давление на политическую систему США, что американская демократия просто перестанет существовать в течение 10 лет. Об этом заявила Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.

По ее словам, США рискуют получить правительство, которое хотя и позиционирует себя как демократическое, но таковым не является. Предпосылки к этому Окасио-Кортес видит в попытках атаки на право голоса, пишет The Guardian.

«У нас есть белая националистическая, реакционная политика, начинающая перерастать в критическую массу… продолжающийся изощренный захват наших демократических систем, с целью превратить их в недемократические системы, и все это для того, чтобы отменить результаты, которые могут не понравиться правящей партии», – отметила конгрессвумер.

Окасио-Кортес указала на возвращение к законам Джима Кроу – расовой сегрегации, при которой меньшинства были лишены избирательных прав в ряде американских штатов. «Это уже происходит в Техасе, где уже были предложены законы о лишении избирательных прав в стиле Джима Кроу», – отметила политик, добавив, что Белый дом в этой ситуации делает недостаточно, чтобы защитить избирательные праве американцев в конгрессе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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