В Малайзии замминистра по делам женщин посоветовала мужьям бить жен

В Малайзии заместитель министра по делам женщин Сити Зайла Мохд Юсофф посоветовала мужьям бить жен, если они не слушаются. Об этом сообщает Daily Mail.

Рекомендации о том, как заставить жену соблюдать дисциплину, чиновница опубликовала на своей странице в Instagram под названием «Советы матери». Для начала чиновница предложила супругу не спать со своей непослушной благоверной на протяжении трех ночей.

Затем, если нерадивая жена все еще ведет себя не по правилам, мужу стоит ударить супругу, чтобы показать свою строгость и то, как сильно мужчина хочет, чтобы его жена изменилась.

При этом избитым женщинам замминистра посоветовала говорить с мужем только после того, как он даст на это разрешение. «Поговорите со своими мужьями, когда они успокоятся, закончат есть, помолятся и расслабятся, – сказала Сити Зайла. – Когда ты хочешь заговорить, сначала спроси разрешения».

Правозащитники обвинили чиновницу в нормализации домашнего насилия и потребовали, чтобы она ушла в отставку. Коалиция женских правозащитных групп напомнила, что в Малайзии домашнее насилие считается преступлением и карается по закону.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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