В Атлантическом океане горит неуправляемое судно с дорогими авто на борту

В Атлантическом океане загорелось судно Felicity Ace, перевозившее автомобили. Экипаж эвакуировался, в результате автовоз стал неуправляемым. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ВМС Португалии.

Судно направлялось из Эмдена в Германии в порт Дэвисвилл в США. Известно, что при полной загрузке Felicity Ace способно перевозить до 4 тысяч автомобилей. В этот раз автовоз должен был доставить машины Porsche и других брендов Volkswagen Group.

Когда на одной из грузовых палуб возник пожар, экипаж подал сигнал бедствия и эвакуировался на спасательных шлюпках. Часть моряков подобрали находящиеся неподалеку торговые суда, в спасательной операции также принял участие патрульный катер военно-морского флота Португалии.

По последним данным, на дрейфующем Felicity Ace продолжается пожар. Снимки с проходящих рядом судов попали в соцсети. Пользователи выразили беспокойство тем, что пламя может повредить дорогие автомобили, уже сейчас ясно, что груз задержится, а то и вовсе не будет доставлен заказчикам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»