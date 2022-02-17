В Саудовской Аравии тысячи женщин захотели управлять поездом

В Саудовской Аравии железнодорожная компания открыла 30 вакансий для женщин. На них откликнулись более 28 тысяч местных жительниц, желающих работать. Об этом пишет The Guardian.

Как известно, в Саудовской Аравии женщины могут быть заняты в очень ограниченном круге отраслей, среди которых сферы образования и медицины. Не так давно саудиткам разрешили водить автомобиль, а теперь они могут управлять и поездом.

Железнодорожная компания Renfe объявила конкурс на место машиниста скоростного поезда, который ходит по маршруту между городами Мекка и Медина. Получить эту работу можно будет только после года платного обучения. Кроме того, кандидат должен знать английский язык.

Несмотря на строгие требования, тысячи женщин подали свои резюме. Число кандидатов сократили вдвое после проверки академических знаний и определения уровня владения английским. Оставшиеся кандидатуры будут рассмотрены до середины марта.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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