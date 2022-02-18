Мьянма пополнит бюджет через лотерею

Военные власти Мьянмы намерены провести государственную онлайн-лотерею для пополнения бюджета. Планируется, что акция стартует в марте и даже раньше, пишет Bloomberg.

В связи с пандемией налоговые поступления в бюджет уменьшились, и власти Мьянмы нашли новый способ поддержать экономику. По данным Всемирного банка, спад в экономике Мьянмы составил около 18% в 2021 году, а перспективы роста «критически слабые».

Цифровой розыгрыш запустят в партнерстве с частными компаниями. Власти даже ведут переговоры с несколькими иностранными компаниями.

«Мы планируем запустить его либо в марте, либо в апреле. Если все пойдет по плану, то сможем запустить и раньше», – сказал официальный представитель военных Зо Мин Тун.

Нейпьидо, Наталья Рязанова

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