На заводе по производству пороха в Аргентине прогремел взрыв

На заводе по производству взрывчатых веществ в Аргентине произошло ЧП. Во время разгрузки сдетонировала бочка с порохом. По последним данным, три человека погибли, один пострадал.

Инцидент произошел на предприятии Enaex в городе Олаваррия в провинции Буэнос-Айрес, сообщает газета Сlarin. В компании заявили, что взрыв произошел в складском секторе при разгрузке партии детонаторов.

В непосредственной близости находились трое работников и водитель грузовика. В результате трое скончались от полученных травм. Один сотрудник был госпитализирован, после оказания пострадавшему медицинской помощи, врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает.

Администрация города приняла решение об отмене традиционных карнавальных шествий. В настоящее время проводится расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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