Элитные автомобили на 400 млн долларов горят у берегов Португалии

Груз новых элитных автомобилей загорелся во время перевозки по океану с завода Volkswagen в немецком Эмдене покупателям в США. Ущерб от пожара уже составил 155 млн долларов, а общую стоимость груза оценили в 401 млн.

На грузовом корабле Felicity Ace перевозили четыре тысячи автомобилей, включая модели Bentley, Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini. Часть машин имела электроприводы. Предварительно, причиной пожара стал дефект литий-ионной батареи одного из электрокаров, передает «Вести.ру».

Возгорание случилось 16 февраля, но пожарные до сих пор не могут справиться с огнем. Электрокары нельзя просто залить водой, а из-за скученности машин сложно сбивать пламя. Дым и копоть плохо сказались на еще целых машинах: их внешний вид испорчен, рыночная стоимость снизилась.

Судно под панамским флагом дрейфует у берегов португальских Азорских островов в Атлантическом океане. Американская сторона отказывается буксировать горящее судно в порт и передавать остаток груза подразделению группы Volkswagen.

Лиссабон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»