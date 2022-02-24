В американском штате Колорадо раздался взрыв

В США прогремел взрыв в жилом доме в городе Вестминстер. На месте работают экстренные службы. О этом сообщает телеканал Fox News.

Спасатели провели эвакуацию из четырех ближайших к эпицентру взрыва зданий. В настоящее время нет информации о пострадавших.

Причины произошедшего устанавливаются, проводится расследование.

Это уже второй взрыв в Вестминстере на этой неделе. Два дня назад там взорвалось здание из-за утечки газа. В тот раз на месте обнаружили человеческие останки, правоохранители устанавливают личности погибших. Кроме того, взрывом повредило еще два дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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