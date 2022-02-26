Байден велел немедленно выделить $600 млн помощи Украине

Президент США Джо Байден поручил Госдепу немедленно выделить Украине помощь на $600 млн, в том числе в сфере обороны – на $350 млн. Меморандум об этом подписал американский лидер. Текст документа опубликовала пресс-служба Белого дома.

В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли для интересов безопасности США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере $250 млн, отмечается в документе. Еще в $350 млн оценены оборонные изделия и услуги Пентагона, в частности военное обучение и тренировки.

Сегодня Байден проведет закрытое совещание с членами своей команды по национальной безопасности, на котором обсудят ситуацию на Украине, сообщил Белый дом.

Добавим, что администрация США запросила у Конгресса $6,4 млрд для «реагирования на украинский кризис», передает Bloomberg. Из них $2,9 млрд планируется направить на «гуманитарные нужды и обеспечение безопасности» Украины и других стран Восточной Европы. Еще $3,5 млрд администрация Байдена намерена выделить Пентагону для оказания помощи Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»