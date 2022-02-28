Бразилия сохраняет нейтралитет в противостоянии Москвы с Западом

Бразилия «сохранит нейтралитет» и не будет «принимать чью-либо сторону» в отношении украинского кризиса, заявил президент Жаир Болсонару.

«Мы поможем по мере наших возможностей в поиске решения. Мы хотим мира, но не хотим плохих последствий», – заявил глава государства, напомнив также, что Бразилия очень сильно зависит от российских удобрений.

«Недавно я разговаривал с президентом Путиным, более двух часов. Разговор был о многом. Он, конечно, кое-что говорил об Украине, но я буду держать это при себе, не вдаваясь в подробности», – сказал Болсонару журналистам на пресс-конференции в Гуаруже, в юго-восточном штате Сан-Паулу, сообщает ANSA.

Москва, Елена Васильева

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