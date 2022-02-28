На карнавале в Боливии автомобиль врезался в толпу

В Боливии во время карнавала произошло ЧП. Автомобиль въехал в толпу людей. Есть погибшие.
Как сообщает газета Razon, трагедия произошла в муниципалитете Индепенденсия в департаменте Кочабамба. Под конец шествия, когда люди начали покидать место проведения карнавала, в толпу врезался автомобиль.
Машина проехала по музыкантам и танцорам. В результате восемь человек погибли, еще восемь получили различные травмы.
В настоящее время проводится расследование причин произошедшего. По предварительной информации, наезд не был умышленным, у автомобиля отказали тормоза.
Сукре, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube