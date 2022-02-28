На карнавале в Боливии автомобиль врезался в толпу

В Боливии во время карнавала произошло ЧП. Автомобиль въехал в толпу людей. Есть погибшие.

Как сообщает газета Razon, трагедия произошла в муниципалитете Индепенденсия в департаменте Кочабамба. Под конец шествия, когда люди начали покидать место проведения карнавала, в толпу врезался автомобиль.

Машина проехала по музыкантам и танцорам. В результате восемь человек погибли, еще восемь получили различные травмы.

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего. По предварительной информации, наезд не был умышленным, у автомобиля отказали тормоза.

Сукре, Зоя Осколкова

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