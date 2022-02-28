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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:49 мск

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Тoyota остановит все свои заводы в Японии из-за кибератак

Автоконцерн Toyota остановит производство на всех заводах в Японии из-за системного сбоя, вызванного кибератакой. Об этом сообщили в компании.

Взлом был выявлен у одно из местных поставщиков. Поэтому руководством Toyota было принято решение о приостановке работы на всех 28 линиях 14 заводов в Японии.

«Приносим извинения за неудобства нашим клиентам», – говорится в сообщении.

В компании не стали делать прогнозы на счет того, когда производство возобновится. Обо всех изменениях Toyota уведомит дополнительно.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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