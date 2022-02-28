Министра обороны Болгарии отправляют в отставку после отказа считать спецоперацию РФ войной

Глава правительства Болгарии Кирил Петков потребовал от министра обороны страны Стефана Янева уйти в отставку после заявления в соцсети о том, что действия российской армии на Украине будут носить ограниченный характер.

«Никто из министров не имеет права на собственную внешнюю политику, особенно в Facebook. <…> Мой министр не может использовать слово «операция» вместо слова «война», – заявил премьер, отметив, что нельзя называть операцией ситуацию, когда, по его утверждению, есть много потерь с каждой их сторон, передает ТАСС.

По словам Петкова, предложение об отставке будет рассмотрено в понедельник на заседании правительства. Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании болгарского парламента во вторник и во второй половине дня будет известно имя нового министра обороны, отметил он.

Ранее Янев написал в своем Facebook, что «стал объектом целенаправленной политической атаки – грозной и несправедливой», подчеркнув, что в основе каждого из его решений и действий были национальные интересы Болгарии. По мнению министра, цель его критиков – поставить на пост главы минобороны человека, который будет «более отзывчив и при необходимости будет следовать конкретным внешним интересам при определении повестки дня болгарской политики, в том числе в военной сфере».

Янев отметил, что «решения, которые предполагается принять, не в интересах Болгарии, они опасны для нашей страны». Их экономические, финансовые и социальные последствия «скоро обернутся против нас со страшной силой», – предупредил он.

Министр ранее заявлял, что пока преждевременно «вешать ярлыки и говорить о войне». После чего ряд политиков Болгарии обвинили Янева в попытке «сделать невинным агрессора». Его оппоненты также указывали, что министр обороны ранее выступал против размещения на территории страны дополнительных сил НАТО из-за военной активности России.

София, Наталья Петрова

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